Охранника арестовали за подготовку подрыва здания Минюста

Суд арестовал 61-летнего охранника за подготовку подрыва здания Минюста

Басманный суд Москвы арестовал мужчину по делу о подготовке взрыва здания Министерства юстиции РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, 61-летний Виталий Ларин собирал самодельное взрывное устройство (СВУ) и планировал привести его в действие в здании Минюста. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатых веществ. Подозреваемый будет помещен в СИЗО до 29 июля 2026 года.

Telegram-канал Mash выяснил, что Ларин практически всю жизнь проработал охранником. У него двое детей и двое внуков. Ранее мужчину арестовывали на 15 суток за то, что он пронес в здание Минюста сумку с проукраинскими листовками. Сам Ларин объяснял, что просто нашел ее, подержал и оставил на месте.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд вынес приговор троим жителям Орловской области за госизмену и подготовку теракта. Мужчины через мессенджер познакомились с гражданином, действующим в интересах Украины, который поручил им сфотографировать объекты для совершения терактов. По его поручению орловчане закупили огнестрельное оружие с боеприпасами, взрывчатку и бомбы. Куратор дал им указание доставить арсенал для совершения теракта в феврале 2025 года, но курьеров перехватили по пути сотрудники ФСБ.