Курьеры с оружием и бомбами доехали до российской тюрьмы

Трое жителей Орловской области, готовивших теракт, получили до 22 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор троим жителям Орловской области за госизмену и подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденные получили от 17 до 22 лет лишения свободы, из них первые от 3 до 5 лет они проведут в тюрьме. Также им назначены штрафы в размере от 1,3 до 1,5 миллиона рублей.

Суд установил, что мужчины через мессенджер познакомились с гражданином, действующим в интересах Украины, который поручил им сфотографировать объекты для совершения терактов. По его поручению орловчане закупили огнестрельное оружие с боеприпасами, взрывчатку и бомбы. Куратор дал им указание доставить арсенал для совершения теракта в феврале 2025 года, но курьеров перехватили по пути сотрудники ФСБ.

