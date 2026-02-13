Реклама

Силовые структуры
19:15, 13 февраля 2026Силовые структуры

Курьеры с оружием и бомбами доехали до российской тюрьмы

Трое жителей Орловской области, готовивших теракт, получили до 22 лет колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор троим жителям Орловской области за госизмену и подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденные получили от 17 до 22 лет лишения свободы, из них первые от 3 до 5 лет они проведут в тюрьме. Также им назначены штрафы в размере от 1,3 до 1,5 миллиона рублей.

Суд установил, что мужчины через мессенджер познакомились с гражданином, действующим в интересах Украины, который поручил им сфотографировать объекты для совершения терактов. По его поручению орловчане закупили огнестрельное оружие с боеприпасами, взрывчатку и бомбы. Куратор дал им указание доставить арсенал для совершения теракта в феврале 2025 года, но курьеров перехватили по пути сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Удмуртии признал законным продление срока ареста 57-летнего жителя Можги, обвиняемого в подготовке к теракту в отделе полиции.

