Силовые структуры
16:21, 12 февраля 2026Силовые структуры

Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

Житель Удмуртии не признал вину в подготовке теракта в отделе полиции Можги
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Верховный суд Удмуртии признал законным продление срока ареста 57-летнего жителя Можги, обвиняемому в подготовке к теракту в отделе полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Рассмотрев апелляционную жалобу защитника мужчины, суд оставил в силе постановление Первомайского районного суда Ижевска о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая.

В представленных пресс-службой материалах из уголовного дела появились подробности о фигуранте. Он был задержан 2 декабря 2025 года и помещен в СИЗО. По версии следствия, он раздобыл компоненты и изготовил из них самодельное взрывное устройство, которое хранил в своем гараже в Можге. Также мужчина закупил боеприпасы к огнестрельному оружию, ручные гранаты и пистолет Макарова. Нападение на отдел полиции сорвали сотрудники ФСБ. Он свою вину не признал.

Ранее мужчина был осужден за приготовление к теракту, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

