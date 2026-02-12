Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

ФСБ задержала судимого россиянина, готовившего нападение на полицию в Удмуртии

Вооруженное нападение на отдел МВД России в городе Можге Удмуртской Республики готовил ранее судимый 57-летний россиянин. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Для теракта в межмуниципальном отделе МВД России «Можгинский» он изготовил самодельное взрывное устройство и средства поражения. Их обнаружили в его гараже и обезвредили.

Мужчина имеет судимость за преступления террористического и экстремистского характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ задержала 29-летнего иностранца, готовившего по указанию спецслужб Украины взрыв на объекте энергетики в Московской области.