ФСБ раскрыла готовившего взрыв в Подмосковье на объекте энергетики иностранца

ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на объекте энергетики в Подмосковье

В Москве ФСБ задержала 29-летнего иностранца, готовившего по указанию спецслужб Украины взрыв на объекте энергетики в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и ношение взрывных устройств») и части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ («Приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Свою вину в подготовке диверсий по заданию террористической организации Украины он признал.

По данным правоохранителей, его завербовал член террористической организации в мессенджере Telegram. По его указанию фигурант приехал в Россию, чтобы совершить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области с последующим выездом на Украину, где он должен был принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России.

При задержании у него обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили убийство российского военнослужащего.