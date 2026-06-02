18:47, 2 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

Почти 52 тысячи Nissan Kicks подлежат отзыву в США из-за внезапного отказа электроники
Марина Аверкина

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Японский Nissan, прекративший официальные поставки в Россию, сообщил об отзыве кроссовера Nissan Kicks. Сервисная кампания затрагивает 51 598 машин 2025 и 2026 годов выпуска, сообщает Carscoops.

Национальное управление безопасностью движения (NHTSA) сообщило о дефекте, при котором полностью цифровая приборная панель способна неожиданно гаснуть при запуске двигателя. Поломка, по мнению производителя, кроется исключительно в программном коде.

В компании пояснили, что происходит нарушение обмена данными между графическим процессором и микросхемами блока управления. В результате экран или показывает лишь часть картинки, или заливается синевой, или остается совершенно черным. При этом для водителя нет никаких предупреждающих сигналов о приближающейся поломке.

Внутреннее расследование началось после единственной жалобы на отказавшую панель, поступившую в феврале 2025 года. Совместно с поставщиком Continental инженеры несколько месяцев собирали статистику и анализировали автомобили, находящиеся в пользовании. В итоге специалисты выяснили, что виновата некорректная работа интегральной схемы. Обновление для конвейерной сборки внедрили 16 января 2026 года.

На данный момент известно о семи технических отчетах и 205 случаях гарантийного ремонта по этой причине. Для устранения неисправности дилерам достаточно за 30 минут перепрошить блок управления комбинацией приборов.

Ранее Ford потребовал от 4653 владельцев Bronco Sport и Maverick немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей. Сервисная кампания охватывает модели 2021-2026 годов.

