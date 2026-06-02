Американская журналистка рассказала о травле из-за поездки в Россию

Журналистка Оуэнс заявила, что подверглась нападкам и обвинениям из-за поездки в Россию

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию, рассказала, что столкнулась с травлей из-за визита в страну. Об этом она заявила в разговоре с ТАСС.

Оуэнс объяснила, что подверглась нападкам и обвинениям от американцев, настроенных по отношению к ней критически. «Они начали врать обо мне, говорить, что я еду сюда работать, сотрудничаю с такими-то людьми, меня финансируют, что я якобы нарушаю [американские] законы», — рассказала журналистка.

По словам Оуэнс, ей также пригрозили юридической ответственностью за поездку в Россию. При этом она уточнила, что не сталкивалась с угрозами со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

«Правды в этом нет, так что мне все равно», — констатировала журналистка.

Ранее Оуэнс перечислила достоинства Москвы. Она назвала российскую столицу невероятно красивой и отметила, что западные СМИ искажают ее образ в своих материалах.