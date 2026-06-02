Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

Ford призвал своих клиентов прекратить эксплуатацию автомобилей Bronco Sport и Maverick

Ford, прекративший официальные поставки в Россию, потребовал от 4653 владельцев Bronco Sport и Maverick немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей, пишет Carscoops. Сервисная кампания охватывает модели 2021-2026 годов.

Причина — возможная неправильная установка шаровых опор передних нижних рычагов. Разрушение детали на ходу грозит потерей управления и резко повышает возможность дорожной аварии.

Производитель рекомендует проверить на официальном сайте, попадает ли машина под отзыв. При подтверждении автомобиль бесплатно эвакуируют в дилерский центр для осмотра. Для части клиентов доступен выездной осмотр на дому. В Ford уточнили: специалисты проверят шаровые опоры с обеих сторон и при необходимости устранят дефект за счет компании.

Готового технического решения у производителя еще нет — ремонт выполнят «в будущем». Владельцам непроверенных машин предоставят бесплатные подменные автомобили.

Несмотря на небольшое число отзывов в прошлом месяце, Ford сохраняет лидерство — 37 кампаний в 2026 году, что вдвое больше, чем у Stellantis, General Motors, Hyundai и Toyota.

Ранее Toyota сообщила об отзыве, под который попали более 82 тысяч машин марок Toyota и Lexus. Причиной стал сбой в работе цифровой панели приборов, которая при пуске двигателя не активируется.