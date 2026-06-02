18:52, 2 июня 2026Путешествия

Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

Зарина Дзагоева
Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock / Fotodom  

14 процентов россиян признались в зависти к чужим зарплатам, а 16 процентов — к чужим отпускам. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 16 процентов респондентов рассказали, что завидуют и тому, и другому. Таким образом, всего 46 процентов опрошенных хоть раз испытывали зависть к отпускам и зарплатам. Остальные ответившие заявили, что это чувство им не знакомо.

Чаще всего россияне завидуют дайвингу, спа, походам (44 процента), уровню комфорта (39 процентов), длительности отдыха (28 процентов). Далее следуют финансовая свобода (27 процентов), место отдыха (18 процентов) и в последнюю очередь фотографии в социальных сетях (10 процентов).

«По ситуации с причинами зависти видно, что люди больше завидуют эмоциям, которые получают другие, а не просто их бюджету. У людей есть запрос на яркие впечатления, которых не хватает в повседневной рутине и которые со временем сложнее получить, потому что новых доступных развлечений остается все меньше. Поэтому многих так цепляет то, что у других отпуск может быть более насыщенным», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что большинство россиян копят на отпуск в течение нескольких месяцев. Лишь 16 процентов соотечественников могут позволить отплатить путешествие с одной зарплаты.

