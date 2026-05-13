Раскрыт процент имеющих возможность поехать в отпуск с одной зарплаты россиян

«Купибилет»: 16 процентов россиян могут позволить себе отпуск с одной зарплаты

Аналитики сервиса бронирований «Купибилет» выяснили, как россияне планируют бюджет на отпуск. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В источнике говорится, что большинство соотечественников (84 процента) копят на поездку в течение нескольких месяцев. Так, 35 процентов откладывают деньги на протяжении трех-шести месяцев, 22 процента — от полугода до года, а 8 процентов — более года. Специалисты также раскрыли количество россиян, имеющих возможность поехать в отпуск с одной зарплаты, без накоплений — такое могут себе позволить лишь 16 процентов соотечественников. Еще 18 процентов могут оплатить путешествие за два-три месяца.

Кроме того, участники опроса признались, что чаще всего закладывают на отпуск от 80 до 120 тысяч рублей — такой вариант выбрали 30 процентов. Еще 24 процента тратят на поездку от 120 до 180 тысяч рублей, а 19 процентов укладываются в бюджет 50-80 тысяч рублей.

Более крупные расходы встречаются реже, отмечают авторы исследования. Только 13 процентов россиян планируют отпуск с бюджетом 180-250 тысяч рублей, 11 процентов — с бюджетом 250-320 тысяч рублей, а 3 процента — с бюджетом 320-500 тысяч рублей.

Ранее аналитики этого же сервиса оценили влияние отпуска на ментальное состояние россиян. Более половины респондентов признались, что путешествия помогают им справиться с тревожностью и бессонницей.

