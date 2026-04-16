10:03, 16 апреля 2026Путешествия

Оценено влияние путешествий на ментальное состояние россиян

«Купибилет»: 41 процент россиян чувствует снижение стресса в первые дни отпуска
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Аналитики сервиса бронирований «Купибилет» оценили влияние отпуска на ментальное состояние россиян. Результаты их исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Более половины респондентов (58 процентов) отметили, что путешествия помогают им справиться с тревожностью и бессонницей. Из них у 35 процентов тревога уходит полностью, а у 23 процентов состояние улучшается, хотя эффект оказывается временным. Еще 27 процентов участников опроса считают, что их ментальное состояние не зависит от отпуска, а 15 процентов признались, что, наоборот, спят в поездках хуже из-за смены обстановки.

В источнике также указано, что 41 процент соотечественников чувствует снижение уровня стресса уже в первые дни отпуска. 23 процента отмечают, что им удается расслабиться на четвертый-пятый день, 7 процентов — что начинают ощущать эффект только к концу поездки, а 19 процентов — что вовсе не замечают снижения стресса в путешествиях.

Ранее исследователи Техасского университета A&M выяснили, что путешествия могут не только приносить радость, но и значительно улучшать физическое и психоэмоциональное состояние. Они дают сердцу уникальную нагрузку, похожую на тренировку спортсмена.

