11:05, 31 марта 2026

Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

TAMU: Путешествия способствуют снижению стресса и укреплению здоровья сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lookstudio / Freepik

Путешествия могут не только приносить радость, но и значительно улучшать физическое и психоэмоциональное состояние. К такому выводу пришли исследователи Техасского университета A&M, которые выяснили, что поездки способствуют снижению стресса, укрепляют сердце и повышают личную продуктивность. Об этом сообщается на сайте университета (TAMU).

В рамках исследования ученые провели эксперименты с 20 студентами, которые отправились в круиз. Студенты носили умные часы с приложением для мониторинга здоровья. Эти устройства отслеживали сердечный ритм, движения и физическую активность участников. Студенты вели дневники, где фиксировали свои действия каждый час, и это позволило ученым связывать их повседневные активности с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Результаты показали, что путешествия дают сердцу уникальную нагрузку, похожую на тренировку спортсмена. Оказалось, путешествия создают эффект чередования напряжения и расслабления, что способствует укреплению сердца. Сначала человек сталкивается с новыми впечатлениями, что активирует сердечный ритм, а затем отдыхает, восстанавливая силы. Этот процесс помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, исследование показало, что длительные отпуска оказывают более выраженный эффект, чем короткие поездки. Например, недельный отпуск обеспечивает более долгосрочное снижение стресса, чем трехдневные выходные.

Ранее ученые выяснили, что спорт и 11 дополнительных минут сна снижают риск проблем с сердцем.

