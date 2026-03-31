Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

TAMU: Путешествия способствуют снижению стресса и укреплению здоровья сердца

Путешествия могут не только приносить радость, но и значительно улучшать физическое и психоэмоциональное состояние. К такому выводу пришли исследователи Техасского университета A&M, которые выяснили, что поездки способствуют снижению стресса, укрепляют сердце и повышают личную продуктивность. Об этом сообщается на сайте университета (TAMU).

В рамках исследования ученые провели эксперименты с 20 студентами, которые отправились в круиз. Студенты носили умные часы с приложением для мониторинга здоровья. Эти устройства отслеживали сердечный ритм, движения и физическую активность участников. Студенты вели дневники, где фиксировали свои действия каждый час, и это позволило ученым связывать их повседневные активности с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Результаты показали, что путешествия дают сердцу уникальную нагрузку, похожую на тренировку спортсмена. Оказалось, путешествия создают эффект чередования напряжения и расслабления, что способствует укреплению сердца. Сначала человек сталкивается с новыми впечатлениями, что активирует сердечный ритм, а затем отдыхает, восстанавливая силы. Этот процесс помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, исследование показало, что длительные отпуска оказывают более выраженный эффект, чем короткие поездки. Например, недельный отпуск обеспечивает более долгосрочное снижение стресса, чем трехдневные выходные.

