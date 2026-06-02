Российскую авиакомпанию допустят к полетам после инцидентов с возгоранием двигателей

Путешествия
19:05, 2 июня 2026

Azur Air снова допустят к полетам после инцидентов с возгоранием двигателей
Алина Черненко

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российскую авиакомпанию Azur Air снова допустят к полетам после нескольких инцидентов с возгоранием двигателей в небе. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, перевозчик практически успешно прошел повторную проверку, и летать разрешат шести бортам. Еще три лайнера пока выведены из эксплуатации, так как в их двигателях обнаружили отклонения в параметрах.

В 2026 году на борту самолетов Azur Air регулярно происходили технические неполадки. Из-за этого в авиакомпании провели проверку, в результате которой нашлись нарушения, и ей запретили летать. Более того, перевозчику угрожали аннулировать сертификат, если он вовремя не устранит неполадки.

