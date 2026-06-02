Рубио высказался о подталкивании Армении к разрыву связей с другими странами

Рубио: США не подталкивают Армению к разрыву дружеских связей с другими странами

США не подталкивают Армению к разрыву дружеских связей с другими странами. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.

«Я бы отметил, что, как подтверждается сведениями из открытых источников, Россия совсем не рада нашей активности там. Хотел бы прояснить, что мы не посягаем на суверенитет Армении. Мы не просим их отказаться от дружбы с другими странами», — сказал он.

По словам американского госсека, США хотят, чтобы отношения строились не только на мире, но и в экономической сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дает премьер-министру Армении Николу Пашиняну полную и всеобъемлющую поддержку на выборах 7 июня в армянский парламент. Трамп назвал Пашиняна своим большим другом и лидером.