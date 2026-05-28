Трамп поддержал Пашиняна

Трамп заявил, что дает Пашиняну полную и всеобъемлющую поддержку на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает премьер-министру Армении Николу Пашиняну полную и всеобъемлющую поддержку на выборах 7 июня в армянский парламент. Об этом политик написал на странице в Truth Social.

Трамп назвал Пашиняна своим большим другом и лидером, добавив, что с его помощью США «сделают Армению снова великой». Кроме того, 47-й президент США отметил полное совпадение взглядов на «мир и процветание» в Армении и на Южном Кавказе, а также напомнил о скором начале движения по «маршруту Трампа».

«По этим причинам Никол пользуется моей полной и всеобъемлющей поддержкой на переизбрание 7 июня 2026 года», — подчеркнул американский лидер.

Ранее в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали Хартию всеобъемлющего стратегического партнерства. Текст документа гласит, что Ереван и Вашингтон намерены укреплять сотрудничество в области обороны, которое не ограничивается продажей армянской стороне продукции и вспомогательного оборудования оборонного назначения со стороны США.

Параллельно Армения получила от Ирана новые системы противовоздушной обороны AD-08 Majid. Страна стала ее первым известным иностранным оператором.