Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:18, 28 мая 2026Экономика

В одной стране резко выросло число безработных

ONS: Число безработных молодых людей в Британии превысило миллион
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Coombs / Reuters

В первом квартале 2026 года число безработных и не получающих образование молодых людей в Британии превысило миллион человек. О резком росте их количества со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Великобритании (ONS) сообщает РИА Новости.

С января по март 2026 года число молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет в Британии, которые не работали и не получали образование, выросло до 1,012 миллиона. Показатель увеличился до 13,5 процента от общего количества молодых британцев.

Больше всего безработных среди мужчин (среди молодежи их 14,4 процента). Среди женщин соотношение составляет 12,5 процента.

Для сравнения, в последнем квартале 2025 года не работали и не получали образование 957 тысяч молодых британцев, а в начале 2025-го их число составляло 923 тысячи человек.

В то же время в ФРГ, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, безработица растет до многолетних максимумов. В начале 2025-го она достигла рекордного за последние 10 лет уровня 6,4 процента. В этом году Берлин вошел в мировой топ-4 по военным расходам, которые превысят 4 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Названы регионы России с самыми маленькими квартирами

    YouTube начал ограничивать видео для россиян с включенным VPN

    Названа неожиданная опасность для батареи смартфона

    Китайская экономика получила зловещий сигнал

    Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

    Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

    Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

    Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

    Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok