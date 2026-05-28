ONS: Число безработных молодых людей в Британии превысило миллион

В первом квартале 2026 года число безработных и не получающих образование молодых людей в Британии превысило миллион человек. О резком росте их количества со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Великобритании (ONS) сообщает РИА Новости.

С января по март 2026 года число молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет в Британии, которые не работали и не получали образование, выросло до 1,012 миллиона. Показатель увеличился до 13,5 процента от общего количества молодых британцев.

Больше всего безработных среди мужчин (среди молодежи их 14,4 процента). Среди женщин соотношение составляет 12,5 процента.

Для сравнения, в последнем квартале 2025 года не работали и не получали образование 957 тысяч молодых британцев, а в начале 2025-го их число составляло 923 тысячи человек.

В то же время в ФРГ, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, безработица растет до многолетних максимумов. В начале 2025-го она достигла рекордного за последние 10 лет уровня 6,4 процента. В этом году Берлин вошел в мировой топ-4 по военным расходам, которые превысят 4 процента ВВП.