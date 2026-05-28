Найден способ сохранить здоровье сосудов в старости

Sci Rep: Хорошая физическая форма сохраняет эластичность сосудов в старости

Хорошая физическая форма в 30–50 лет может помочь сохранить эластичность сосудов в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В работе использовали данные долгосрочного исследования SPAF-1958, в рамках которого за 425 людьми наблюдали на протяжении десятилетий. Участники проходили обследования в 34, 52 и 63 года. Ученые оценивали физическую выносливость с помощью велоэргометрии, а также измеряли жесткость артерий.

Выяснилось, что люди с более высокой аэробной выносливостью в молодости и среднем возрасте имели более эластичные сосуды после 60 лет. Эта связь сохранялась даже после учета давления, веса, курения и уровня холестерина.

При этом сам холестерин и даже показатели «хорошего» HDL-холестерина не смогли предсказать состояние сосудов так точно, как уровень физической подготовки. Исследователи считают, что регулярная физическая активность оказывает на сердечно-сосудистую систему долгосрочный защитный эффект.

По словам авторов, результаты подчеркивают важность поддержания хорошей физической формы уже с раннего взрослого возраста. В будущем ученые планируют продолжить наблюдение за участниками, чтобы выяснить, как изменения уровня активности влияют на здоровье сосудов после 68 лет.

Ранее ученые выяснили, что употребление кимчи поддерживает холестерин в норме.