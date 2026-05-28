Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 28 мая 2026Наука и техника

Найден способ сохранить здоровье сосудов в старости

Sci Rep: Хорошая физическая форма сохраняет эластичность сосудов в старости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Caftor / Shutterstock / Fotodom

Хорошая физическая форма в 30–50 лет может помочь сохранить эластичность сосудов в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В работе использовали данные долгосрочного исследования SPAF-1958, в рамках которого за 425 людьми наблюдали на протяжении десятилетий. Участники проходили обследования в 34, 52 и 63 года. Ученые оценивали физическую выносливость с помощью велоэргометрии, а также измеряли жесткость артерий.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Выяснилось, что люди с более высокой аэробной выносливостью в молодости и среднем возрасте имели более эластичные сосуды после 60 лет. Эта связь сохранялась даже после учета давления, веса, курения и уровня холестерина.

При этом сам холестерин и даже показатели «хорошего» HDL-холестерина не смогли предсказать состояние сосудов так точно, как уровень физической подготовки. Исследователи считают, что регулярная физическая активность оказывает на сердечно-сосудистую систему долгосрочный защитный эффект.

По словам авторов, результаты подчеркивают важность поддержания хорошей физической формы уже с раннего взрослого возраста. В будущем ученые планируют продолжить наблюдение за участниками, чтобы выяснить, как изменения уровня активности влияют на здоровье сосудов после 68 лет.

Ранее ученые выяснили, что употребление кимчи поддерживает холестерин в норме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

    Россия рекордно нарастила поставки агропродукции в постсоветскую страну

    Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

    Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

    Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

    Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

    Уехавший из России известный комик назвал самое тяжелое в эмиграции

    В мексиканский город пришла зима в конце мая

    Арестованная дочь бывшего российского депутата устроила мастер-класс по пошиву кукол вуду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok