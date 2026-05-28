Детей предложили брать на работу с 12 лет

Ярославская: Подростки Москвы с 12 лет хотят подрабатывать и получать «копеечку»

Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого можно начать подрабатывать, до 12 лет. По ее словам, у большинства московских подростков именно в такие годы появляется желание работать летом, чтобы «получить "копеечку"». Об этом сообщает РИА Новости.

«Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», — подчеркнула Ярославская, отметив, что пока предоставить такую возможность всем желающим не получается.

Сейчас легкий труд детей во время каникул допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей и с 15-ти — по согласию самого подростка.

Также сообщалось, что в правительстве подготовили список из 67 запрещенных для несовершеннолетних работ. Планировалось, что он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

