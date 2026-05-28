Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

Хинштейн: 334 жителя курского приграничья остаются пропавшими без вести

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал число жителей приграничья, которые остаются пропавшими без вести. По его данным, их 334 человека, передает ТАСС.

Глава российского региона отметил, что 1841 житель Курской области из реестра пропавших без вести найден, 1395 из них живы.

Хинштейн подчеркнул, что в 2025 году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

До этого стало известно, что в курском селе не осталось живых после оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жителей Русского Поречного жестоко пытали перед расправами. Наряду с этим экс-глава Суджанского района Андрей Богачев рассказал, что, помимо Русского Поречного, практически не осталось целых домов в Малой Локне, Мартыновке, Черкасском Поречном. Степень разрушений населенных пунктов составляет около 60 процентов.