Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 28 мая 2026Россия

Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

Хинштейн: 334 жителя курского приграничья остаются пропавшими без вести
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал число жителей приграничья, которые остаются пропавшими без вести. По его данным, их 334 человека, передает ТАСС.

Глава российского региона отметил, что 1841 житель Курской области из реестра пропавших без вести найден, 1395 из них живы.

Хинштейн подчеркнул, что в 2025 году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

До этого стало известно, что в курском селе не осталось живых после оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жителей Русского Поречного жестоко пытали перед расправами. Наряду с этим экс-глава Суджанского района Андрей Богачев рассказал, что, помимо Русского Поречного, практически не осталось целых домов в Малой Локне, Мартыновке, Черкасском Поречном. Степень разрушений населенных пунктов составляет около 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Один вид топлива подорожал больше чем на 121 процент

    В Подмосковье начали уничтожать опасное растение с помощью беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok