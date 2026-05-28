Беспилотники атаковали три танкера в Черном море

Беспилотники атаковали три танкера у берегов Турции

У северного побережья Турции в четверг зафиксировали атаки дронов на три судна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

По данным агентства, James II под флагом Палау находился примерно в 80 километрах к северу от района Туркели. Танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению в близлежащем районе во время переброски грузов между судами.

На место инцидента направили спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии. Подробности о возможных повреждениях судов не сообщаются.

В марте украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 15 милях от Босфора нанесли удар по нефтяному танкеру турецкой компании ALTURA, который перевозил из России сырую нефть. На борту было 140 тысяч тонн нефти, а также экипаж из 27 турецких граждан — никто из них не пострадал, однако танкер получил повреждения.