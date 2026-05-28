Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 28 мая 2026Мир

Беспилотники атаковали три танкера в Черном море

Беспилотники атаковали три танкера у берегов Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Edgar Su / Reuters

У северного побережья Турции в четверг зафиксировали атаки дронов на три судна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

По данным агентства, James II под флагом Палау находился примерно в 80 километрах к северу от района Туркели. Танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению в близлежащем районе во время переброски грузов между судами.

На место инцидента направили спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии. Подробности о возможных повреждениях судов не сообщаются.

В марте украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 15 милях от Босфора нанесли удар по нефтяному танкеру турецкой компании ALTURA, который перевозил из России сырую нефть. На борту было 140 тысяч тонн нефти, а также экипаж из 27 турецких граждан — никто из них не пострадал, однако танкер получил повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Россиянка наелась волос во время беременности и едва не погибла

    В Москве представили «Гуся» для перехвата дронов

    Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

    Россиянин годами держал рабов на металлобазе

    Звезда «Отчаянных домохозяек» отказалась смотреть культовый сериал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok