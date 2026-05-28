Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

Экономист Мосейкин: Запрет на ввоз продукции из Армении в РФ ударит по сельскому хозяйству

Ограничение на ввоз в Россию из Армении плодоовощной продукции может стать чувствительной проблемой для Еревана, но для экономики всей страны это не станет катастрофой, заявил «Ленте.ру» доктор экономических наук, заведующий кафедрой национальной экономики экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы Юрий Мосейкин.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение будет действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».

«Если говорить о всей экономике Армении, то по большому счету это не катастрофа. Для сельского хозяйства и экспортного бизнеса последствия могут быть весьма болезненными, в отличие от экономики Армении в целом. Но мы исходим из того, что российский рынок для Армении является традиционно ключевым для производителей аграрной продукции. И главная причина в том, что, во-первых, это географический фактор и логистическая привычность маршрутов, которая всегда присутствовала уже на протяжении достаточно длительного времени», — сказал Мосейкин.

Для армянских производителей также положительным являлся тот факт, что российский рынок хорошо знает армянскую продукцию, подчеркнул экономист. Кроме того, для малых и средних армянских производителей было проще продавать свою продукцию России, в отличие от рынка европейских стран, где, например, выше требования к упаковке и сертификации.

«В краткосрочной перспективе какие могут быть последствия? Конечно же, снижение экспортной выручки для производителей. Плодоовощная продукция — это продукция сезонная, поэтому в пик производства получить закрытие таких рынков — это достаточно серьезный удар для скоропортящейся продукции. Если отсутствует переработка, холодильники, склады, то это очень чревато для производителей. Поскольку внешний рынок закрывается, то внутренний рынок начинает перенасыщаться. Это ведет к падению внутренних цен. Это означает, что производители не будут получать ту прибыль, на которую они рассчитывали. А раз не будет прибыли, то и нечего будет инвестировать в дальнейшее развитие. Возникает требование поиска новых посредников, партнеров, логистику новую выстраивать», — объяснил Мосейкин.

Экономист напомнил, что Армения не является чисто аграрной страной. Помимо производства фруктов и овощей у страны есть услуги, торговля, строительство, IT-сектор, туризм.

Поэтому, с одной стороны, действительно это существенно может сказаться на отраслевом рынке и домохозяйствах, занимающихся этим производством, и особенно для регионов, которые в основном этим занимаются. Но, скажем так, не слишком критично в целом для экономики Армении Юрий Мосейкин декан экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы

На прошлой неделе в России остановили ввоз цветов и минеральной воды из Армении. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал 22 мая, что вопросы в РФ есть и по ситуации с овощами и фруктами из этой страны.