14:27, 28 мая 2026

Россия ограничила ввоз томатов, огурцов, перцев и клубники из Армении

Дмитрий Воронин

Фото: Fedosenko Daryna / Shutterstock / Fotodom

Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Решение будет действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», говорится в сообщении ведомства.

Шаги предприняты в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, которое находится под угрозой, уточнили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что компетентным ведомством Армении не были реализованы меры по ранее выявленным нарушениям, а в ходе инспекции, проведенной на предприятиях закавказской республики с 21 по 27 мая, российские специалисты обнаружили в теплицах карантинные для государств-членов ЕАЭС объекты, которые к тому же 181 раз в 2026 году выявили при ввозе армянской продукции на территорию РФ.

В Россельхознадзоре также подчеркнули, что большое количество продукции от поставщиков с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, говорит об отсутствии у Еревана системы прослеживаемости продукции при ее экспорте.

На прошлой неделе в России остановили ввоз цветов и минеральной воды из Армении. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал 22 мая, что вопросы в РФ есть и по ситуации с овощами и фруктами из этой страны.

