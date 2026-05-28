15:29, 28 мая 2026

Развеян популярный миф о вреде молочных продуктов

NR: Трансжиры молочных продуктов не повышают риск проблем с сердцем и сосудами
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Трансжиры, которые естественным образом содержатся в молоке, сыре и сливочном масле, не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Рединга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Research (NR).

Исследователи проанализировали данные 22 научных работ с участием тысяч людей из Европы, США и Канады. Оказалось, что натуральные трансжиры из молочных продуктов ведут себя в организме иначе, чем промышленные трансжиры, которые давно связывают с повышенным риском болезней сердца.

В рамках одного из этапов исследования ученые сравнили влияние обычных молочных продуктов и продуктов с повышенным содержанием натуральных трансжиров на уровень липидов в крови. Существенной разницы в показателях, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний, обнаружено не было.

Также специалисты изучили долгосрочные наблюдения за людьми, у которых измеряли уровень молочных трансжиров в крови. Ни одно из исследований не показало связи между высоким уровнем таких жиров и повышенным риском инфаркта, инсульта, сердечно-сосудистой смертности или диабета второго типа.

Авторы работы подчеркивают, что многие люди воспринимают любые трансжиры как опасные, однако натуральные трансжиры из молочных продуктов отличаются от искусственных, образующихся при промышленной переработке масел. По словам ученых, умеренное употребление молочных продуктов в составе сбалансированного рациона не представляет угрозы для здоровья сердца.

Ранее стало известно, что ферментированное козье молоко улучшает состояние кишечника.

