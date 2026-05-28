Названы города России с самой подорожавшей арендой микроквартир

Заметнее всего аренда малогабаритного жилья выросла в Белгороде

Заметнее всего аренда малогабаритных квартир подорожала в Белгороде. Это выяснили аналитики портала «Мир квартир», результаты исследования публикует РИА Новости.

Так, за последний год ставки аренды в Белгороде выросли в среднем на 28,5 процента, до 20,3 тысячи рублей в месяц. Следом в рейтинге портала идет Саранск с приростом ставок на 24 процента. Замыкает тройку лидеров Владивосток, где съемные квартиры малого метража прибавили в цене 22,2 процента. В Барнауле ставки подскочили на 18 процентов, а в Якутске — на 13,8 процента.

Ниже, чем в других крупных городах России, цены на съемное жилье упали в Калининграде — там ставки опустились на 13,6 процента. В Новосибирске ставки снизились на 10,5 процента, в Сочи — на 8,5 процента. В Новокузнецке съемное жилье подешевело на 7,6 процента, а в Ставрополе — на 6,9 процента.

В Москве ставки аренды микроквартир продолжают расти — за год арендовать такие объекты стало дороже на 4,3 процента (51,2 тысячи рублей в месяц). В Санкт-Петербурге ставки, наоборот, перешли к снижению. В Северной Венеции съемные малогабаритки подешевели на 3,6 процента (31 тысяча рублей в месяц). При этом, по наблюдениям гендиректора компании Павла Луценко, в большинстве городов рост цен на съемные объекты не покрывает инфляцию.

Большинство россиян, сдающих квартиры в аренду, предпочитают экономить на отделке — такой вариант ответа выбрали 68 процентов опрошенных. При этом 21 процент респондентов признался, что не боится раскошелиться, считая, что тем самым вкладываются в надежность на долгий срок.