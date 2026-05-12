15:39, 12 мая 2026

Сдающие квартиры россияне решили раскошелиться

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: SergeyKlopotov / Shutterstock / Fotodom

Почти четверть россиян не экономят при обустройстве квартиры для сдачи в аренду. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на анализ экспертов ателье мебели Mr.DOORS.

Участникам исследования был задан вопрос «Имея возможность сдавать жилье в аренду, каким принципом вы руководствуетесь, обустраивая его?» Ответ «Стараемся сэкономить, только базовая отделка и стандартная мебель» выбрали 68 процентов опрошенных, 21 предпочли вариант «Не экономим, вкладываемся в надежность на долгий срок», последнее место по количеству голосов занял ответ «Делаем чистовую отделку, а обустройство доверяем арендаторам» с 11 процентами.

Пресс-секретарь ателье мебели Mr.DOORS Кирилл Герасимов отметил, что результаты опроса показывают довольно взвешенный подход собственников к подготовке жилья под аренду. Большинство по-прежнему ориентируется на оптимизацию затрат. Значительная часть арендодателей инвестируют в более качественную и долговечную отделку и мебель, что оправдывает себя в долгосрочной перспективе. Эксперт считает, что такой метод является наиболее рациональным в ситуации нестабильности рынка аренды жилья. Модель с минимальным обустройством и передачей квартиры «под адаптацию арендатора» остается нишевой — большинство владельцев жилья предпочитают предложить готовый продукт.

Ранее стало известно, что аренда квартир-студий в Москве подешевела. Теперь такое жилье в пределах МКАД можно снять за 45-50 тысяч рублей в месяц.

