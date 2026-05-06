В Москве подешевела аренда одного вида жилья

Риелтор Писанкова: В Москве подешевела аренда студий

Аренда квартир-студий в Москве подешевела, теперь такое жилье в пределах МКАД можно снять за 45-50 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала агент по недвижимости Анна Писанкова в беседе с НСН.

Снижение цен обусловлено выходом на рынок аренды большого количества студий, которые активно строили и покупали до введения в столице ограничений для застройщиков на постройку маленьких квартир. При этом, по словам риелтора, арендные ставки снизились не сильно.

«В 2024 году был очень большой рост стоимости аренды, примерно 15-20 процентов, сейчас мы вернулись обратно, в период до бурного роста. Рост в 15 процентов просто скорректировался, цены стабилизировались», — объяснила Писанкова. Она добавила, что студии быстро находят арендатора. Цены в ближайшем Подмосковье ниже, чем в пределах МКАД, — от 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, в каких российских городах-миллионниках дешевле всего покупать жилье. Лидером рейтинга оказался Волгоград, квадрат в котором в среднем стоит 132,4 тысячи рублей.