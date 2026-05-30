13:45, 30 мая 2026Мир

В МИД высказались о роли Европы в конфликте на Украине

Любинский: Европа гнет линию по Украине, не имеющую ничего общего с реалиями
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Европа «гнет свою линию» в украинском конфликте, однако она не имеет ничего общего с реалиями. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

Так дипломат отреагировал на высказывание главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде. Он высказал мнение, что европейские страны не могут выступать посредником в переговорах по Украине.

«Европа в данной ситуации слишком разобщенный термин, потому что я далек от того, чтобы воспринимать различные высказывания как какую-то единую позицию. Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие», — объяснил Любинский.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога по данному вопросу.

