Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 30 мая 2026Мир

Китай пригрозил ЕС ответными мерами за новые торговые ограничения

Китай пообещал принять ответные меры на торговые ограничения ЕС
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай пригрозил ответными мерами, если Европейский союз (ЕС) введет новые торговые ограничения. Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

В заявлении ведомство пообещало принять эффективные меры для защиты собственных интересов. Там же говорится, что каналы связи между сторонами остаются открытыми. Пекин с Брюсселем изучают возможность создания механизма консультаций по торговле и инвестициям.

Поводом для дискуссии в Еврокомиссии стал растущий поток китайских товаров, который подрывает позиции целых отраслей европейской промышленности. В Брюсселе признали сложность положения: ЕС хочет переосмыслить экономические отношения с Пекином, но не готов к полному разрыву.

Ранее сообщалось, что Китай столкнулся с резким падением цен на свинину, что в стране, где этот товар является индикатором инфляции, выглядит как зловещий сигнал для экономики. Ранее этот вид мяса серьезно подорожал, после того как по стране прокатилась чума свиней, резко снизившая поголовье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

    В МИД заявили о противоречивости заявлений Запада

    Китай пригрозил ЕС ответными мерами за новые торговые ограничения

    Врач раскрыла главного предвестника инсульта

    Назначена дата вскрытия туши горбатого кита по кличке Тимми

    Глава католиков России объяснил причину ухода с поста

    В Москве ребенок выпал с девятого этажа

    Европейский премьер-министр призвал НАТО всерьез отнестись к словам Медведева

    Euroclear обжаловал решение российского суда по заблокированным активам

    Украинец не смог сбежать за границу из-за медведицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok