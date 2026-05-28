Китайская экономика получила зловещий сигнал

NYT: Спад цен на мясо в Китае говорит об ухудшении экономической ситуации

Китай столкнулся с резким падением цен на свинину, что в стране, где этот товар является индикатором инфляции, выглядит как зловещий сигнал для экономики. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

Ранее этот вид мяса серьезно подорожал, после того как по стране прокатилась чума свиней, резко снизившая поголовье. Последовавшее за этим наращивание производства привело к избытку предложения как раз в тот момент, когда китайские потребители стремились сэкономить, а не тратить деньги.

Кроме того, свиноводческая отрасль пострадала от экономического спада. Рынок недвижимости переживает многолетний спад, что снижает потребительские расходы, в том числе в ресторанах. Строительная активность также ослабла, снизив спрос на свинину, которая долгое время была основным продуктом питания для рабочих на стройках.

По данным Национального статистического бюро Китая, цены на свинину за последние четыре года упали на 39 процентов. Фермеры оказались в ситуации, когда у них слишком много этого скота, а спрос недостаточен.

Пытаясь успокоить рынки Пекин был вынужден неоднократно закупать мясо для своего национального стратегического резерва свинины — чрезвычайного государственного запаса, хранящегося на складах по всей стране.

В августе Индекс потребительских цен Китая снизился на 0,4 процента в годовом выражении. Цены на продовольствие снизились на 4,3 процента, а транспорт и связь подешевели на 2,4 процента.