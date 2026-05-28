Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:29, 28 мая 2026Наука и техника

iPhone 17 Pro Max рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro Max впервые подешевел до 100 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На российском рынке рекордно подешевел самый передовой смартфон Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что стоимость iPhone 17 Pro Max на маркетпелйсах снизилась до 97,3 тысяч рублей. При этом в офлайн-магазинах аппарат с базовым накопителем 256 гигабайт можно приобрести еще дешевле 95,3 тысяч рублей. Авторы заметили, что стоимость флагмана впервые упала ниже 100 тысяч рублей.

«Для сравнения, в апреле цены iPhone 17 Pro Max начинались от 105 тысяч рублей», — прокомментировали событие специалисты. Она подсчитали, что за месяц смартфон стал дешевле на 10 тысяч рублей или 9,5 процентов. Так, еще в декабре устройство оценивали в 121 тысячу рублей, в октябре 2025 года — 130 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 17 Pro Max имеет алюминиевый корпус, 6,9-дюймовый экран LTPO Super Retina XDR OLED и процессор A19 Pro. Телефон оснащен 12 гигабайтами оперативной памяти, имеет минимум 256 гигабайт встроенной памяти и тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Девайс вышел с аккумулятором около 5000 миллиампер-часов.

В конце мая выяснилось, что на российском рынке заметно снизилась цена iPhone 17 Pro. Девайс рекордно подешевел до 89 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

    Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

    Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

    Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

    Уехавший из России известный комик назвал самое тяжелое в эмиграции

    В мексиканский город пришла зима в конце мая

    Арестованная дочь бывшего российского депутата устроила мастер-класс по пошиву кукол-вуду

    Оценена стоимость домов Смешариков

    iPhone 17 Pro Max рекордно подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok