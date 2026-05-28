iPhone 17 Pro Max рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro Max впервые подешевел до 100 тысяч рублей

На российском рынке рекордно подешевел самый передовой смартфон Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что стоимость iPhone 17 Pro Max на маркетпелйсах снизилась до 97,3 тысяч рублей. При этом в офлайн-магазинах аппарат с базовым накопителем 256 гигабайт можно приобрести еще дешевле 95,3 тысяч рублей. Авторы заметили, что стоимость флагмана впервые упала ниже 100 тысяч рублей.

«Для сравнения, в апреле цены iPhone 17 Pro Max начинались от 105 тысяч рублей», — прокомментировали событие специалисты. Она подсчитали, что за месяц смартфон стал дешевле на 10 тысяч рублей или 9,5 процентов. Так, еще в декабре устройство оценивали в 121 тысячу рублей, в октябре 2025 года — 130 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 17 Pro Max имеет алюминиевый корпус, 6,9-дюймовый экран LTPO Super Retina XDR OLED и процессор A19 Pro. Телефон оснащен 12 гигабайтами оперативной памяти, имеет минимум 256 гигабайт встроенной памяти и тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Девайс вышел с аккумулятором около 5000 миллиампер-часов.

В конце мая выяснилось, что на российском рынке заметно снизилась цена iPhone 17 Pro. Девайс рекордно подешевел до 89 тысяч рублей.