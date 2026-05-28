15:33, 28 мая 2026

SHAMAN выпустил клип «Россия — мама» с «поющими иноагентами»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал свою новую песню «Россия-мама» и клип на нее. Видеозапись можно посмотреть на официальной странице исполнителя в социальной сети «ВКонтакте».

По сюжету клипа певец выступает в роли детектива, борющегося с «силами зла». Он приходит в свой кабинет, садится за стол, на котором стоит большая икона, и начинает по одной выкладывать фотографии различных медийных личностей, ранее признанных иноагентами. В финале клипа артист вешает изображения иноагентов на стену, после чего те (с помощью ИИ) начинают подпевать.

«Клип и песня — это вызов огня на себя. Они говорят, что русские не правы и наши действия иррациональны. Любое зло, которое приходит к нам извне, мы победим, как это делали наши предки, наши деды, наши отцы и как это делаем мы», — заявил певец в беседе с ТАСС.

Также SHAMAN заявил, что иноагенты, кто однажды решил продаться или отвернуться от своей страны, сами сделали себя марионетками. «Победа будет за нами!» — заключил артист.

Ранее SHAMAN заявлял, что хочет записать песню с Надеждой Бабкиной. Музыкант предположил, что совместный трек может получиться полностью в народном стиле или с припевом в фирменном исполнении Бабкиной.

