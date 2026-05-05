20:18, 5 мая 2026Культура

SHAMAN заявил о желании записать трек с культовой артисткой

SHAMAN сообщил, что хотел бы записать песню с Надеждой Бабкиной
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сообщил, что хочет записать песню с Надеждой Бабкиной. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Звездач».

«Мы прекрасно общаемся. Возможно, все получится. Нужно выбрать песню», — поделился Дронов.

Музыкант предположил, что совместный трек может получиться полностью в народном стиле или с припевом в фирменном исполнении Бабкиной. Он также напомнил, что посвятил 11 лет изучению русской народной традиции и однажды присоединился к артистам во время концерта в театре «Русская песня» под руководством Бабкиной.

Ранее SHAMAN назвал березовый сок обязательным пунктом своего бытового райдера. До этого он сообщил, что в райдер также входит портрет президента России Владимира Путина.

