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06:30, 3 июня 2026Наука и техника

Популярные продукты связали с опасными изменениями обмена веществ

F&F: Ультрапереработанные продукты повышают риск нарушений обмена веществ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PawelKacperek / Shutterstock / Fotodom

Ультрапереработанные продукты, в том числе сладости, снеки, газировка, полуфабрикаты и готовые блюда, могут повышать риск нарушений обмена веществ. К такому выводу пришли ученые из Ирана, опубликовавшие исследование в журнале Food & Function (F&F).

В исследовании приняли участие 528 взрослых. Ученые оценили их рацион и сравнили его с показателями здоровья, включая окружность талии и уровень триглицеридов в крови. Сочетание большого объема талии и повышенных триглицеридов считается тревожным признаком, связанным с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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Оказалось, что у людей, которые чаще всего употребляли ультрапереработанные продукты, вероятность таких нарушений была примерно в 2,5 раза выше, чем у тех, кто ел их реже. Особенно сильная связь наблюдалась у женщин и людей с лишним весом.

Исследователи также обнаружили, что некоторые виды ультрапереработанной пищи, особенно сладости, могут ослаблять естественную антиоксидантную защиту организма. Авторы отмечают, что результаты подтверждают: чем больше подобных продуктов в рационе, тем выше риск неблагоприятных изменений, связанных с развитием хронических заболеваний.

Ранее стало известно, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти.

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