Названы повышающие риск ранней смерти продукты

Front Nutr: Потребление ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти

Ученые проанализировали данные более 86 тысяч человек и выяснили, что высокое потребление ультраобработанных продуктов связано с повышенным риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

К ультраобработанным продуктам относятся сладкие газированные напитки, многие готовые завтраки, снеки, полуфабрикаты и другие продукты промышленного производства с большим количеством добавок. Исследователи наблюдали за участниками в течение 17 лет и за это время зафиксировали более 24 тысяч случаев смерти.

Оказалось, что люди, потреблявшие больше всего ультраобработанной пищи, имели на 10 процентов более высокий риск смерти от любых причин по сравнению с теми, кто ел ее меньше всего. Также у них был повышен риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы (на 9 процентов), болезней нервной системы, включая нейродегенеративные нарушения (на 20 процентов), и других заболеваний (на 28 процентов). При этом связи между потреблением таких продуктов и смертностью от рака ученые не обнаружили.

Дополнительный анализ показал, что наибольший вклад в неблагоприятные последствия вносили сладкие газированные напитки и ультраобработанные зерновые продукты. В то же время качественный рацион с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и других полезных продуктов частично ослаблял негативное влияние такой пищи.

Авторы отмечают, что результаты исследования подтверждают, что регулярное употребление ультраобработанных продуктов может быть связано с ухудшением здоровья и сокращением продолжительности жизни.

Ранее ученые выяснили, что трансжиры молочных продуктов не повышают риск проблем с сердцем и сосудами.