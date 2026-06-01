Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:23, 1 июня 2026Наука и техника

Названы повышающие риск ранней смерти продукты

Front Nutr: Потребление ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cagkan Sayin / Shutterstock / Fotodom

Ученые проанализировали данные более 86 тысяч человек и выяснили, что высокое потребление ультраобработанных продуктов связано с повышенным риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

К ультраобработанным продуктам относятся сладкие газированные напитки, многие готовые завтраки, снеки, полуфабрикаты и другие продукты промышленного производства с большим количеством добавок. Исследователи наблюдали за участниками в течение 17 лет и за это время зафиксировали более 24 тысяч случаев смерти.

Материалы по теме:
Продукты с высоким содержанием белка: список, польза и вред высокобелковой пищи
Продукты с высоким содержанием белка:список, польза и вред высокобелковой пищи
19 ноября 2025
Какие продукты богаты клетчаткой: топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
Какие продукты богаты клетчаткой:топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
23 декабря 2025

Оказалось, что люди, потреблявшие больше всего ультраобработанной пищи, имели на 10 процентов более высокий риск смерти от любых причин по сравнению с теми, кто ел ее меньше всего. Также у них был повышен риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы (на 9 процентов), болезней нервной системы, включая нейродегенеративные нарушения (на 20 процентов), и других заболеваний (на 28 процентов). При этом связи между потреблением таких продуктов и смертностью от рака ученые не обнаружили.

Дополнительный анализ показал, что наибольший вклад в неблагоприятные последствия вносили сладкие газированные напитки и ультраобработанные зерновые продукты. В то же время качественный рацион с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и других полезных продуктов частично ослаблял негативное влияние такой пищи.

Авторы отмечают, что результаты исследования подтверждают, что регулярное употребление ультраобработанных продуктов может быть связано с ухудшением здоровья и сокращением продолжительности жизни.

Ранее ученые выяснили, что трансжиры молочных продуктов не повышают риск проблем с сердцем и сосудами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    Россиянка попала под следствие за экстремистские комментарии в интернете

    Психиатр перечислил школьникам признаки выгорания

    Брат Лерчек обратился к россиянам и опроверг слухи о ее заболевании

    Переход импортеров на систему СПОТ связали с неизбежными техническими ошибками

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «сортотюк»

    Иран прекратил переговоры с США

    В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

    GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok