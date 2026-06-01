Раскрыты детали задержания Францией танкера из России

Moov: Задержанный Францией танкер «Тагор» следовал под флагом Камеруна, а не Мадагаскара

Задержанный французскими военными в Атлантическом океане танкер «Тагор» следовал под флагом Камеруна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на малагасийский портал Moov.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 740 километрах от побережья Бретани при участии военно-морских сил Франции и Великобритании.

При этом ряд зарубежных СМИ сообщал, что танкер шел под флагом Мадагаскара. Однако, по данным портала, в ходе проверки французские военные установили, что судно следовало под камерунским флагом в порт Лимбе в Камеруне.

В то же время данные сервиса VesselFinder указывают, что судно действительно ходит под флагом Мадагаскара. Согласно информации ресурса, последний заход танкера в порт Мурманска состоялся в начале мая.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция якобы прошла «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», — написал французский лидер.