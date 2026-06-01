Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 1 июня 2026Мир

Раскрыты детали задержания Францией танкера из России

Moov: Задержанный Францией танкер «Тагор» следовал под флагом Камеруна, а не Мадагаскара
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marine Nationale / Handout via Reuters

Задержанный французскими военными в Атлантическом океане танкер «Тагор» следовал под флагом Камеруна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на малагасийский портал Moov.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 740 километрах от побережья Бретани при участии военно-морских сил Франции и Великобритании.

При этом ряд зарубежных СМИ сообщал, что танкер шел под флагом Мадагаскара. Однако, по данным портала, в ходе проверки французские военные установили, что судно следовало под камерунским флагом в порт Лимбе в Камеруне.

В то же время данные сервиса VesselFinder указывают, что судно действительно ходит под флагом Мадагаскара. Согласно информации ресурса, последний заход танкера в порт Мурманска состоялся в начале мая.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция якобы прошла «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», — написал французский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok