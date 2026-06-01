18:27, 1 июня 2026

Онколог назвал признаки опасных родинок

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Рак кожи может долго маскироваться под безобидную родинку, прыщ или незаживающую ранку, рассказал онколог, онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные признаки опасных родинок.

«Многие люди ошибочно считают, что рак кожи — это обязательно большая темная родинка. На практике злокачественные опухоли могут выглядеть совершенно по-разному: как маленькое пятно, незаживающая воспаленная ранка, небольшое уплотнение розоватого цвета, которое человек долго лечит самостоятельно», — отметил Ахмаев.

По его словам, настороженность должны вызывать любые изменения уже существующих родинок, а также появление новых необычных образований на коже. В то же время о том, что родинка может быть опасна, может говорить ее асимметричная форма с неровными или размытыми краями, увеличение ее размера, кровоточивость или появление неоднородного цвета с вкраплениями от темно-коричневого до синего.

«Особенно опасны ситуации, когда родинка начинает быстро меняться: темнеет, становится выпуклой, чешется, кровоточит и покрывается корочкой. Тревожным симптомом считается и воспаленная кожа вокруг родинки», — предупредил врач.

Ахмаев добавил, что не все виды рака кожи связаны с пигментными родинками, как меланома. Например, базалиома часто выглядит как небольшое розоватое образование или ранка, которая долго не заживает.

Ранее онколог Георгий Зурабов развеял мифы о родинках, с которыми регулярно сталкивается на приемах. По его словам, увеличение размеров и цвета родинки не всегда говорит об онкологическом заболевании.

