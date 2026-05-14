Онколог развеял мифы о родинках

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom

Онколог Георгий Зурабов развеял мифы о родинках, с которыми регулярно сталкивается на приемах. Врача цитирует издание РИАМО.

По словам Зурабова, часто пациенты считают, что если родинку травмировать, то она переродится в раковую опухоль. Это заблуждение специалист опроверг.

Врач добавил, что, по мнению многих людей, большое количество родинок говорит о высоком риске рака кожи. «При большом количестве новообразований кожи вероятность выше, но это чисто статистически: чем больше образований, тем выше риск, что какое-то из них может быть злокачественным, но не более того», — объяснил онколог.

Зурабов также отметил, что увеличение размеров и цвета родинки не всегда говорит об онкологическом заболевании. «Многие доброкачественные образования выглядят эстетически не очень красиво, хотя никакого риска злокачественного у них нет», — подчеркнул он.

Основным же заблуждением онколог назвал убежденность, что здоровью вредит удаление родинок. Он заверил, что удалять можно как доброкачественные, так и злокачественные образования, при этом избавляться от злокачественных нужно обязательно.

Ранее онколог Расул Ахмаев перечислил неочевидные признаки развития рака. На возникновение злокачественного новообразования указывает быстрая утомляемость, утверждает он.

