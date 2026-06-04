Россиян предупредили о мошеннической схеме с готовыми ответами на ЕГЭ

Панков: Мошенники предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на ЕГЭ

Мошенники предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом предупредил аналитик Евгений Панков в беседе с «Известиями».

«Мошенники играют на страхе выпускников не справиться с экзаменами и желании родителей помочь детям успешно пройти аттестацию», — отметил Панков.

Он отметил, что после перевода денег ответы либо не приходят вовсе, либо оказываются неверными или устаревшими. Также существует более опасный вариант, когда вместо оплаты злоумышленники настаивают на авторизации через «Госуслуги», после чего получают доступ к аккаунту для дальнейших манипуляций, предупредил Панков.

Ранее в Роскачестве сообщили о том, что мошенники разработали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ.