05:34, 15 мая 2026Россия

Мошенники начали обманывать школьников перед ЕГЭ

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЕГЭ 2025

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мошенники разработали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Известно, что сначала за предварительную плату аферисты обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена. Однако накануне испытания школьникам заявляют о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке. Это позволяет злоумышленникам получить средства дважды.

«Такой формат — гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния "поиска халявы" в состояние "экстренной учебы", чтобы вытянуть еще денег», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года в России на 41 процент увеличилось количество инцидентов, в которых злоумышленники действуют от лица курсов и онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В марте прирост достиг 58 процентов год к году.

