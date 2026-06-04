Житель Приморья забрался на опору ЛЭП и на высоте 20 метров записал видеопослание

Житель Приморья забрался на опору ЛЭП и записал видеопослание на высоте 20 метров

Житель Приморьского края забрался на опору линии электропередачи (ЛЭП) в поселке Волчанец и на высоте 20 метров записал видеопослание. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Мужчина забрался на самый верх и записал видео, в котором обратился к некоему Владимиру Александровичу и передал привет его сыну.

После публикации ролика сотрудники полиции начали проверку по факту опасного восхождения на объект электросетевого хозяйства. По предварительным данным, россиянин может страдать психическим заболеванием.

Ранее жителя Приморья уже задерживали за подобные действия. В частности, в 2025 году он уже забирался на опору ЛЭП напряжением 110 кВ в поселке Волчанец. Тогда, по данным СМИ, после непродолжительного разбирательства он был отправлен в больницу для лечения и реабилитации. В полиции поясняли, что его действия создавали угрозу безопасности электроснабжения населенного пункта, а также представляли опасность для жизни самого нарушителя.

В октябре 2025 года житель подмосковных Котельников забрался на высоковольтную линию электропередачи. Его действия также попали на видео.