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12:26, 27 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Полковник высказался о результатах ночного удара ВС России по Украине

Полковник Матвийчук: Удар по ТЭЦ повлечет полный провал выпуска техники для ВСУ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Удар по харьковской теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 повлечет за собой вывод из строя всей промышленности региона и провал выпуска техники противника, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты топливной и энергетической инфраструктуры на Украине. До десяти дронов атаковали Харьковскую теплоэлектроцентраль ТЭЦ-5, являющуюся одним из важнейших объектов городской энергетической системы.

Эксперт объяснил, что удар по ТЭЦ-5 должен вывести из строя всю промышленность региона ввиду разрушения энергетической инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что Харьков — это огромный научно-промышленный центр, от которого зависят производство и ремонт украинских танков, самолетов и сельхозтехники.

«Ее обесточивание ведет за собой полный провал производства, выпуска и ремонта техники. И, собственно говоря, сам город превращается в груду камней — агломерацию, которую в жизни уже практически невозможно поддерживать. Я думаю, это предупреждение, которое высказал президент Владимир Путин после ударов по Крыму, о том, что больше никаких предупреждений не будет. Мы нашли болезненные точки для украинского режима и будем его уничтожать ввиду его токсичности и опасности», — объяснил Матвийчук.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные поразили подстанции 330 кВ в Конотопе Сумской области. Благодаря этому им удалось обесточить работавшие на нужды ВСУ заводы в Сумской области.

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