ВС России поразили энергообъект и обесточили работавшие с ВСУ предприятия в Конотопе

Российский беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил объект энергетической инфраструктуры, используемый украинской армией. В результате удара в Конотопе в Сумской области обесточило несколько промобъектов, работающих в интересах ВСУ, рассказали в Минобороны России.

Ведомство опубликовало видео удара БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры.

В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины», — уточнили в МО.

Ранее сообщалось, что военные 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут огромные потери в Сумской области. До этого сообщалось, что российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом говорят публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения.

