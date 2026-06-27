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11:07, 27 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты цели ночного удара по Украине

Подпольщик Лебедев: Ночью ВС РФ атаковали Харьковскую ТЭЦ-5, автозаправки и промышленность
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 27 июня Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты топливной и энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В ночь на 27 июня российские беспилотники "Герань-2", реактивные "Герань-3" и "Молния" нанесли серию ударов по энергетической и топливной инфраструктуре Украины», — рассказал он.

По словам подпольщика, до десяти дронов атаковали Харьковскую теплоэлектроцентраль ТЭЦ-5, являющуюся одним из важнейших объектов городской энергетической системы. Вместе с тем БПЛА продолжали бить по объектам в Богодухове Харьковской области.

Кроме того, 15-ю беспилотниками были атакованы автозаправочные станции в Ахтырке Сумской области. Отмечается, что удары по АЗС затрагивают снабжение военного транспорта, мобильных групп и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), перебрасываемых между сумским, харьковским и полтавским направлениями.

Также российские войска нанесли удары «Молниями» и корректируемыми авиабомбами (КАБ) по автозаправкам и промышленным предприятиям в подконтрольном Киеву Запорожье.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные поразили подстанции 330 кВ в Конотопе Сумской области. Благодаря этому им удалось обесточить работавшие на нужды ВСУ заводы в Сумской области.

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