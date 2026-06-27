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13:10, 27 июня 2026Россия

Дрон ВСУ попал по территории музея в российском регионе

Губернатор Слюсарь: Беспилотник ВСУ попал по территории музея «Самбекские высоты»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал по территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея "Самбекские высоты". По предварительной информации есть пострадавшие, данные уточняются», — написал он.

Чиновник уточнил, что в результате инцидента детонации и пожара не зафиксировано. Он также отметил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, а пострадавшим оказывают помощь медики.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что за сутки в регионе были сбиты 108 беспилотников ВСУ. Глава Курской области сообщил, что также украинские войска 75 раз наносили удары артиллерии по отселенным районам.

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