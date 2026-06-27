В приграничном регионе России раскрыли число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Хинштейн: За сутки в Курской области были сбиты 108 беспилотников ВСУ

За сутки в Курской области были сбиты 108 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 июня в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня сбито 108 украинских беспилотников различного типа», — написал он.

Глава Курской области сообщил, что также украинские войска 75 раз наносили удары артиллерии по отселенным районам. Кроме того, 10 раз украинские БПЛА атаковали регион при помощи сброса взрывных устройств. В результате атак были ранены три человека.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.