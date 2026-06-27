Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 27 июня 2026Россия

В приграничном регионе России раскрыли число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Хинштейн: За сутки в Курской области были сбиты 108 беспилотников ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За сутки в Курской области были сбиты 108 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 июня в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня сбито 108 украинских беспилотников различного типа», — написал он.

Глава Курской области сообщил, что также украинские войска 75 раз наносили удары артиллерии по отселенным районам. Кроме того, 10 раз украинские БПЛА атаковали регион при помощи сброса взрывных устройств. В результате атак были ранены три человека.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия способна устроить Киеву апокалипсис». Зеленского предупредили о последствиях его 40-дневной операции СБУ

    В приграничном регионе России раскрыли число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

    Вернувшийся из США блогер пожалел уехавших из России и сравнил жизнь в эмиграции с адом

    Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

    В России с 1 июля начнут действовать новые правила по банковским операциям детей

    В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

    В Европе призвали обойтись без политики в одной сфере

    Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников ВСУ

    Определились 28 участников плей-офф чемпионата мира-2026

    В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников с просьбой перезвонить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok