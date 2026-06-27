Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 175 дронов ВСУ над Россией

Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом отчитались в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 26 июня до 8:00 мск 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Как уточняется, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Ранее сообщалось, что Ростовская область подверглась воздушной атаке в ночь на субботу, 27 июня. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в ходе отражения атаки были уничтожены ракеты и беспилотные летательные аппараты. Их сбили в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в Кашарском, Октябрьском, Советском, Чертковском районах и в Таганрогском заливе.