Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 27 июня 2026Россия

Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 175 дронов ВСУ над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом отчитались в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 26 июня до 8:00 мск 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Как уточняется, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Ранее сообщалось, что Ростовская область подверглась воздушной атаке в ночь на субботу, 27 июня. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в ходе отражения атаки были уничтожены ракеты и беспилотные летательные аппараты. Их сбили в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в Кашарском, Октябрьском, Советском, Чертковском районах и в Таганрогском заливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия способна устроить Киеву апокалипсис». Зеленского предупредили о последствиях его 40-дневной операции СБУ

    Вернувшийся из США блогер пожалел уехавших из России и сравнил жизнь в эмиграции с адом

    Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

    В России с 1 июля начнут действовать новые правила по банковским операциям детей

    В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

    В Европе призвали обойтись без политики в одной сфере

    Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников ВСУ

    Определились 28 участников плей-офф чемпионата мира-2026

    В МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников с просьбой перезвонить

    Раскрыт идеальный для Киева сценарий давления на Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok