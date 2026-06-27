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07:14, 27 июня 2026Россия

Над российским регионом сбили ракеты

Слюсарь: В Ростовской области ночью сбили беспилотники и ракеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ростовская область подверглась воздушной атаке в ночь на субботу, 27 июня. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ходе отражения атаки были уничтожены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их сбили в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в Кашарском, Октябрьском, Советском, Чертковском районах и в Таганрогском заливе.

По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее удар был нанесен по Волгограду. Город атаковали украинские беспилотники, в результате чего пострадали десять человек. Кроме того, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города.

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