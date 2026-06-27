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13:28, 27 июня 2026Бывший СССР

В России объяснили попытку Зеленского втянуть Белоруссию в конфликт

Военный обозреватель Шлепченко: Украина хочет расширить зону конфликта с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть Белоруссию в российско-украинский конфликт, поскольку Минск является исключительно важным партнером Москвы. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«Дело в том, что Белоруссия для нас исключительно важный партнер. Именно как не воюющий партнер — производство топлива, бензин. Россия может компенсировать какие-то выбывающие объемы топлива за счет поставок из Белоруссии. И это проблема для ВСУ», — объяснил эксперт.

По его мнению, задача властей Украины сейчас — растянуть зону конфликта и лишить Россию возможности закрывать свои важные потребности с помощью Белоруссии.

Ранее в июне Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории республики и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.

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