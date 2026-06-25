Лукашенко обратился к Украине с призывом

Лукашенко: Украине необходимо договариваться, а не пылить

Киеву следует сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях. С таким призывом к Украине обратился белорусский лидер Александр Лукашенко, передает Белта.

«Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть», — отметил он.

Белорусский лидер также подчеркнул, что не нужно втягивать Минск в военные действия.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории республики и будто бы используемое Россией для корректировки ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский лидер сказал, что иначе страна сама разберется с этими объектами.

При этом позиция Лукашенко заключается в том, что Минск не намерен вступать в военный конфликт с Украиной. Тем более при отсутствии угроз в адрес Белоруссии.