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13:10, 27 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о возвращении из плена еще пятерых жителей Курской области

Хинштейн: Пятеро жителей Курской области возвращены из украинского плена и едут домой
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пятеро жителей Курской области возвращаются домой из украинского плена. Об этом 27 июня в своем канале в Max написал губернатор региона Александр Хинштейн.

На границе с Белоруссией россиян встретили врачи, представители Комитета региональной безопасности и Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, отметил Хинштейн. В большей степени благодаря усилиям последней пленных курян удалось вернуть обратно на родину, подчеркнул он.

«В эти минуты наши люди уже направляются в сторону России», — уточнил глава Курской области. Он также назвал имена и места проживания этих граждан. Максим и Сергей из Любимовки Кореневского района, Михаил — житель Ольговки, а Елена из Суджи. Кроме того, в списке заявлен Роман — он оказался в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника. Все они находились в плену с 2024 года.

Ранее стало известно, что российская сторона передала Украине список из тысячи военнопленных россиян. Омбудсмен Лантратова сообщила, что договорилась с украинским коллегой совместно их навестить.

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